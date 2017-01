Destaca 'Rifle' el plantel del León

Google Plus

Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México

Sin duda, la llegada de Andrés Andrade fue una de las contrataciones más importantes que hizo León a mediados del año 2016, sin embargo, el mediocampista 'Cafetero' nunca pudo hacerse de un lugar en el once titular de Luis Fernando Tena y con Torrente; inclusive, Andrade sufrió una lesión que lo marginó de la recta final del torneo pasado. No obstante, en su regreso a las canchas, este sábado ante Necaxa, el 'Rifle' jugó su mejor partido enfundado en la casaca 'Esmeralda'.

Al respecto de su regreso a las canchas, el jugador colombiano declaró: "gracias a Dios tuve una buena recuperación, le metí muchas ganas para poder jugar en las condiciones óptimas y lo mejor fue que se consiguió el resultado, que es lo que venimos a buscar".

"Era un partido muy complicado porque sabíamos que Necaxa es un rival muy aguerrido que corre los noventa minutos. Al principio no me dejaban hacer mucho, me hacían el 2 a 1, pero ya después se fueron liberando espacios y encontramos el gol, que fue lo importante", comentó el mediocampista sudamericano.

También, Andrade destacó la capacidad que tiene el equipo de suplir de buena forma las ausencias: "en estas ocasiones necesitamos de todos, cuando no están algunos necesitamos de los otros que están esperando. Tenemos muy buen plantel para suplir las ausencias".

Finalmente, el ex jugador de Jaguares de Chiapas explicó qué fue lo que Javier Torrente le pidió que hiciera en el terreno de juego: "me pidió desequilibrar, desbordar y asistir a los compañeros".