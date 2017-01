Asegura Guzmán que León está obligado a calificar en la Copa MX

Google Plus

Foto: Club León.

El próximo miércoles, León inicia una aventura más en la Copa MX, torneo en donde la 'Fiera' ha cumplido con buenas actuaciones en las ediciones más recientes. Hoy martes, el multifuncional defensor 'Esmeralda' Carlos Guzmán habló ante los medios de comunicación y alabó el gran plantel que tiene Javier Torrente, además se mostró contento por haber sumado sus primeros minutos del torneo ante Necaxa.

"Por el tipo de plantel que tenemos, creo que tenemos que ser candidatos. Tenemos el equipo para pelear ambas competiciones. Ahorita las lesiones nos han mermado un poco, pero más allá de eso siempre nos hemos propuesto pelear ambas competencias. ¿Estamos obligados a calificar en la Copa? Yo creo que sí, eso no lo podemos dejar de lado", aseguró Carlos Guzmán.

En cuanto los minutos que Javier Torrente le ha dado a Guzmán, el ex jugador de Monarcas Morelia afirmó: "me siento muy contento, tengo muchas ganas de jugar. Ya tuve la fortuna de jugar mis primeros minutos, eso siempre es motivante e inspira a uno a trabajar aún más. Me inspira mucho el jugar ante Morelia, quiero empezar a demostrar mostrar buen futbol. Siempre voy a estar a la orden de lo que necesite el equipo y el profe, desde que llegué la prioridad es el equipo".

Finalmente, el defensor 'Verdiblanco' explicó cómo está la actualidad del vestidor de León después una semana muy agitada: "platicamos con el 'Gullit' y la situación no fue tan fuerte como se hizo ver; perder a Diego Novaretti, que es un gran futbolista y una gran persona, le duele a cualquier equipo, sin embargo lo entendemos, lo asimilamos y lo arropamos. El vestidor está muy unido después de todo lo que pasó".