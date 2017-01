'Gullit' Peña: "Critiquen mi desempeño y no mi vida privada"

Peña anotó su primer gol del torneo frente al Necaxa (Foto: Club León)

Carlos Peña dio la cara en la cancha luego del incidente automovilístico en el que se vio involucrado antes de viajar a Aguascalientes, el “Gullit” entró de cambio y anotó el gol del triunfo frente al Necaxa. Ahora le tocó hablar frente a las cámaras, el volante esmeralda contó lo que pasó esa noche: “Son accidentes que pasan, a cualquier ser humano le pueden ocurrir. Fue un raspón, no fue ni un choque, pero no soy una persona que va a salir a decirle a cada uno pasó esto, son accidentes que pasan, pero lo hicieron demasiado grande”, dijo el jugador del León en entrevista para Fox Sports.

Lo que ocurrió no le causó molestia: “No me molesta la verdad, siempre lo he dicho bromeando, que hablen mal o bien de mí pero que hablen, están más preocupados por mí que de su vida”, indicó Peña.

Carlos está tranquilo consigo mismo: “Yo sé la familia que tengo, sé cómo soy como persona, muchos me conocen”, dijo.

El antes jugador del Rebaño quisiera que algunos medios de comunicación se fijen más en otras cosas: “A mí me gustaría que me criticaran más por el futbol que por mi vida personal”, expresó.

Sobre el tanto que anotó en el Victoria y significó el primer triunfo del León en el torneo, Carlos habló: “En lo personal me siento bien, estoy agarrando buen ritmo de juego, gracias a Dios se me dio el gol, pero esto apenas empieza, van dos partidos. Tenemos que seguir trabajando para seguir en buen nivel”, pidió.

Entrar de relevo no lo disgustó: “Los cambios que hace el técnico son para mejorar, el que está afuera tienen que entrar a hacer un mejor trabajo que el que está adentro, gracias a Dios anoté y ganamos”, destacó.

Peña sabe que su nivel bajó el año pasado: “En el torneo pasado me faltó un poco de más juego, no estaba bien físicamente, el técnico me lo hizo saber. No estaba para ser titular, pero creo que llegar acá a León, con estos jugadores y esta buena química, me ayudó”, cerró.