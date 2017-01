‘Rifle’, confiado para pelear por titularidad

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Se ha creado una buena competencia interna en León a pesar de tantas bajas desde el arranque del torneo. Una de las zonas es la media por derecha, donde Andrés Andrade ha tenido buenos partidos y cada vez hace que se extrañe menos a Elías Hernández, quien podría ya reaparecer este sábado.

Precisamente ‘el Rifle’ habló al respecto, atribuyéndole su buen momento al nivel que se tiene en el equipo: “Creo que el nivel mío también lo hacen los compañeros, la verdad después de que me lesioné estaba muy consciente de que tenía que volver. El primer semestre para mí no fue bueno, entonces en lo personal este semestre tengo que superar lo que hice y llegar al nivel óptimo, a lo que me trajeron a León”, dijo en conferencia de prensa.

Enfatizando puntualmente en esa carrera parejera ante 'el Patrullero', Andrade mostró conciencia de lo difícil que se ha puesto el ganar un puesto con la Fiera, más con Hernández, aunque confía en su plurifuncionalidad para poder seguir apareciendo.

"Sabemos que en cualquier posición que haya se hace muy difícil en este equipo; va haber competencia. Sé que con Elías va a ser una competencia difícil por lo que representa para León pero estamos óptimos para poder ganar la titularidad, igual todos me conocen y saben que soy un jugador que puedo jugar por diferentes posiciones".

Finalmente el colombiano dijo haber notado un cambio en Pumas, el próximo rival, haciendo una comparativa de cuando los enfrentaba con América: "Desde que lo conozco a Pumas este año con Paco Palencia ha tenido un cierto cambio, era un equipo más aguerrido y ahora juega más a la mitad, es un equipo diferente a lo que enfrenté en clásicos con América", concluyó.