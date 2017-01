Jorge Pereyra: "Voy a dar lo mejor a León"

Google Plus

(Foto: En Línea Con La Fiera)

Pasadas las once de la noche, el último y tan esperado refuerzo del León hizo su arribo a la ciudad luego de un largo viaje. Nacido en Argentina y proveniente de Malasia, el delantero Jorge Pereyra apareció en el aeropuerto para además dar sus primeras declaraciones como miembro esmeralda; dijo sentirse contento y declaró que siempre tuvo el deseo de venir a México,

“Es un futbol que siempre me gustó, que siempre aposté por venir acá y hoy que se me da la oportunidad, la voy a aprovechar al máximo. Suerte de que el León me haya dado la posibilidad de brindar mis servicios. Estoy contento de estar acá, voy a tratar de aprovechar al máximo esta oportunidad”, señaló apenas saliendo de la zona de llegadas.

Hablando puntualmente de lo que es su nueva escuadra, la Fiera, Pereyra Díaz apuntó: “En realidad sé que está Boselli, Maxi Moralez, que fue campeón y que siempre pelea, hay que tratar de sumarme lo más pronto posible. Están los chicos y a ver si me hacen la bienvenida. He hablado con Torrente días atrás y ahora sólo a sumarme lo más pronto posible”.

Por otro lado, el atacante nacido en La Roja, reveló que anteriormente pudo haber llegado a Grupo Pachuca, precisamente en la época en que Gustavo Matosas era el técnico leonés, y es que tiene buena relación con José Altieri -el entonces preparador físico, con quien surgieron las pláticas y a final de cuentas no fructificaron.

Jorge, cerrando su entrevista, platicó sus características y el aporte que le puede dar a su nuevo club ahora que se integre: “Mucho ataque, velocidad y tratar de darle lo más en ataque, colaborar con el equipo porque todos ganamos y todos perdemos. La experiencia en Malasia fue muy buena, muy positiva, me sirvió mucho para crecer como jugador. El objetivo es seguir creciendo y dar lo mejor al club”, concluyó.

Finalmente cabe destacar que el paso siguiente para Pereyra será presentarse a realizar las pruebas médicas y ahora sí ponerse a las órdenes de Javier Torrente, en espera de que el tema del papeleo quede listo lo más pronto posible.