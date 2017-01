'Recodo' espera no volver a perder en casa

Google Plus

Foto: Agencias.

Ante Pumas, León sumó su segunda derrota consecutiva en casa. Situación que no es común, pues el Estadio León ha sido una fortaleza infranqueable desde el ascenso 'Esmeralda'. Christian Valdéz, uno de los jugadores que más corrió ante los universitarios, asegura que ambas caídas en casa aún no son para prender los focos rojos en el campamento leonés:

"Las dos derrotas no preocupan, ocupan. La realidad es que siempre tienes que ser fuerte en casa, más cuando la gente siempre apoya y siempre empuja. Desgraciadamente no hemos podido darles una alegría. Nosotros queremos darle siempre buenas actuaciones y triunfos a la afición acá en casa, ojalá que esta sea la última derrota", aseguró el ex Atlas.

También, el 'Recodo' aceptó que lo justo habría sido el empate: "creo que el empate pudo haber sido justo, inclusive pudimos capitalizar alguna oportunidad que tuvimos. Nos vamos con bronca porque perdimos en la última jugada del partido".

Asimismo Christian Valdéz, explicó que el trámite del juego se dividió en dos partes: "el primer tiempo fue muy complicado, ellos tuvieron más tiempo el balón; en el segundo tiempo nos acomodamos y generamos algunas claras".

Finalmente, el oriundo de Mazatlán, Sinaloa, sentenció que "no queda más que seguir trabajando. Ante Pachuca nos pasó igual, que por querer ponernos arriba en el marcador terminamos pagando. Tenemos que tomarlo en cuenta y analizarlo. Al final del día ellos se van con tres puntos que a nosotros nos hubieran puesto en la zona que queremos, que es la de los ocho mejores".