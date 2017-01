'Recodo' Valdez: "Hay que ganar en Monterrey"

Foto: Club León.

El próximo sábado, la Fiera visita una de las aduanas más complicadas del futbol mexicano, el Nuevo Estadio de Monterrey. Si bien la única victoria que tiene León en la temporada fue en calidad de visitante, los 'Verdes' han dejado algunas dudas en el arranque del Clausura 2017. Antes de salir hacia la Sultana, Christian Valdéz explicó cuál es la clave para vencer a los Rayados del 'Turco' Mohamed y dijo que van por los tres puntos.

"Vamos a Monterrey con la consigna de traernos los tres puntos. Hay que tener concentración cuando estamos atacando, en el contragolpe es cuando más daño nos han hecho, lo hizo Pumas en este último partido y también Pachuca, hay que tener atención en eso. Tenemos confianza en que la gente que tenemos adelante va a hacer daño", aseguró el 'Recodo'.

Además, Valdéz fue contundente y dijo: "ya no se pueden recuperar los puntos que dejamos ir, hay que ser conscientes de eso. Tenemos que ganar de visita". También, el 'Recodo' aseguró que no hay presión por conseguir una victoria, sin embargo, agregó que el equipo tiene mucha "bronca" por no haber podido conseguido aún un triunfo en casa y porque no se ha podido hacer valer la condición de local, aunque ahorita León tiene la cabeza puesta en en Rayados de Monterrey.

Para finalizar, el canterano 'Rojinegro' declaro que ante Monterrey no hay miedo: "para nada, se les respeta como a todos los rivales. Va ser un partido muy complejo, pero también tenemos material para hacerles daño".