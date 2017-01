Alex Mejía, listo para volver

Google Plus

Foto: Club León.

Al parecer, las lesiones finalmente le están dando un respiro al León, y es que la semana pasada ante Rayados, Germán Cano y Alexander Mejía por fin hicieron futbol; Cano jugó con la categoría sub-20 y el primer equipo, por su parte, el 'Capo' solamente vio actividad con la sub-20. Hoy martes, el mediocampista colombiano habló en conferencia y, ante su potencial regreso a las canchas, éste platicó sobre su lesión.

"Han sido días y semanas de angustia por el tema de la lesión. Pensábamos que era una lesión leve y la verdad fue un poco complicada por el tema de la cirugía, pero he tratado por todos lados para estar; he hecho trabajos a doble turno para estar cada vez más cerca de regresar, tuve la fortuna de jugar con la sub-20. Me siento bien, en plenas condiciones para actuar", dijo el contención de la 'Fiera'.

Asimismo, el jugador sudamericano añadió que "lo que se pensaba que era leve, como para quince o veinte días, resultó siendo ya casi dos meses de lesión. Por ahí había un huesito en la parte de atrás del tobillo que me estaba generando todo el daño, pero afortunadamente vino la pequeña cirugía y a las dos semanas ya estaba jugando con la sub-20".

El partido ante 'Xolos'

Ya en el tema futbol, el 'Capo' aseguró León ha dejado escapar puntos importantes de local, pero que el equipo está a tiempo para enderezar el camino, por lo que lo primordial es ganar en casa ante Tijuana.

Hablando específicamente del equipo del 'Piojo' Herrera, Mejía comentó que "es un equipo que te espera y contragolpea muy bien, han perdido un poco de profundidad por la salida de Dayro, pero tiene a Caraglio que retiene bien la pelota y a Avilés que se mueve por todo el frente de ataque, es un equipo rápido", finalizó el medio 'Verdiblanco'.