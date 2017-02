Javier Torrente: "Fue uno de los peores partidos"

Google Plus

(Foto: ESPN)

Dolor, pero también muchas conclusiones y planes para próximos partidos dejó el descalabro ante los Xolos de este sábado en Javier Torrente, quien afirmó haber vivido uno de sus peores partidos desde que tomó las riendas del León. No obstante, reconoció ver a su equipo fallo en muchas cuestiones que se tendrán que corregir.

“Es uno de los peores partidos, no jugamos bien pero fue por porciones. No dejan de ser determinantes ciertas cuestiones, pero considero que el primer penal fue y el segundo no. En contra nos ganaron el partido por algunas pérdidas o imprecisiones que tuvimos, estamos erráticos”, apuntó en conferencia de prensa.

Vienen cambios en el once

Ante la falta de gol y errores que se pagan caro, el entrenador esmeralda ya planea qué hacer para las siguientes jornadas. Se trata de un cambio en el once titular, pues aseguró ver a algunos futbolistas sin el nivel necesario y hoy en día, la necesidad es poner a los que mejor estén; un caso es el de Carlos ‘el Gullit’ Peña, según juzgó.

“Tenemos que tomar las decisiones que haya que tomar y tratar de poner a los que estén de mejor manera para poder recuperar ciertos momentos donde el equipo se vio bien. Creo que Gullit no puede quedar fuera, es nuestro goleador y se vuelve clave tener que ingresar a los futbolistas que mejor estén”, agregó.

'Rifle' Andrade

Finalmente el argentino respondió con un “eso se arregla en la interna”, al cuestionamiento acerca de la situación que vivió con Andrés Andrade luego de que éste saliera de cambio con una molestia que fue tan notoria, donde se notó un intercambio de palabras con emociones alteradas en el banquillo.