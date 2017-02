Ansía Pereyra debutar con León

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Ya se ‘muerde las uñas’ el nuevo delantero del León, Jorge Pereyra, por debutar con su equipo, y es que si bien es cierto que ya tiene más de dos semanas trabajando en el bajío, no ha podido ser habilitado para jugar debido a la falta del Certificado de Transferencia Internacional (CTI) que debió de haber enviado ya su antiguo club, el Johor Darul de Malasia.

Es por eso que el atacante se encuentra ansioso por aparecer con el cuadro de Javier Torrente, más ahora que la situación no está de lo mejor: “Me dijeron que ya habían enviado todos los papeles y desde allá falta la contestación, quizá lo que esté trabado es cómo se manejan allá, que allá no entienden mucho el tema del papeleo y eso es lo que se está manejando, así que eso es lo que lo está demorando un poco. Estoy con ganas ya de jugar, de sumar minutos de lo que sea”, apuntó este martes en conferencia de prensa.

Asimismo el atacante recalcó que en cuestiones personales a él le gusta vivir situaciones como la que vive la Fiera actualmente, en donde no hay margen de error y sí mucha presión porque no llegan los resultados positivos, al tiempo que no quiso culpabilizar a alguien por el mal momento de su club.

Pereyra: “No soy un salvador”

Finalmente el atacante aseguró no ser un salvador para plantilla, aunque sí se mostró comprometido en entregarse al cien por ciento cada que se le presente la oportunidad y sobre todo llenarle el ojo a su entrenador para que éste reconozca verdaderamente el esfuerzo que se hace.

"No soy un salvador, ni nada, entreno día a día para que el técnico me pueda ver y estar en consideración de él, pienso que el jugador tiene que aprovechar las oportunidades. Cuando me toque la oportunidad daré el máximo, el cien por ciento, para que el técnico diga “este jugador se rompe” y pueda estar en los once", concluyó.