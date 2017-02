Mauro Boselli, consternado por el mal arranque esmeralda

Foto: Club León.

El sábado pasado, la Fiera sumó su tercera derrota consecutiva en casa, firmando así su arranque más flojo como local desde el ascenso en 2012. Al respecto, el capitán y goleador Esmeralda, Mauro Boselli, habló sobre la situación actual de los Verdes y aseguró sentirse decepcionado por el mal inicio de campeonato.

"El equipo está triste por el arranque. Perder tres partidos de local es algo que no esperábamos y más de la forma en que se perdieron. Muchos errores nuestros son los que hacen que los rivales nos ganen en casa, situación que antes no pasaba. Tenemos que mejorar mucho para crecer en la tabla", comentó el Matador en conferencia de prensa.

En cuanto al tema personal, en donde el capitán no ha marcado gol en los primeros cinco partidos, Boselli agregó que "yo me voy triste y preocupado cuando no tengo ocasiones de gol, los últimos partidos no tuve ninguna. No tener oportunidades de gol es un tema que me preocupa porque León siempre se caracterizó por la generación de futbol ofensivo", sentenció el ex delantero de Estudiantes de La Plata.

Asimismo, Mauro aseguró que una de las razones del mal momento Esmeralda es la falta de continuidad en el once titular pues, entre lesiones y suspensiones, Javier Torrente no ha tenido oportunidad de mantener un cuadro base para encarar el torneo; sin embargo, el ariete argentino destacó que en el partido ante Gallos Blancos, el entrenador tendrá a su disposición al equipo completo.

Finalmente, el Matador sabe que "no estamos en una buena posición en la tabla general. Cuando las cosas no están saliendo bien hay que trabajar el doble, esforzarse el doble y, sobre todas las cosas, hay que ser humildes para mejorar".