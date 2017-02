Pereyra, listo para el debut

Google Plus

(Foto: Especial)

Se acabó la historia y luego de poco más de dos semanas de que hiciera su arribo al bajío para integrarse al León, el argentino Jorge Pereyra Díaz ya fue registrado ante la Liga MX y dado de alta oficialmente en la plantilla esmeralda, luego de que el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) hiciera su arribo a manos de la directiva la tarde de este martes.

Y fue precisamente este martes, día en que el delantero se mostró ansioso por ya aparecer en el cuadro de Javier Torrente y tener sus primeros minutos con la Fiera, cuando el dichoso tema del papeleo se resolvió, y es que fue el Johor Darul de Malasia el conjunto que retrasó los trámites entre federaciones.

De esta manera entonces por fin Jorge estará en completa disposición y ahora sí, bajo las órdenes totales de su estratega quien, de acuerdo al análisis que pueda ver del nivel de juego y condiciones de su jugador, determinará si le da minutos este sábado cuando visiten a los Gallos Blancos del Querétaro en el Corregidora.

Finalmente cabe destacar que el argentino se enfoca en llenarle de entrada el ojo a su entrenador, y es que quiere ganarse un lugar a base de esfuerzo y sacrificio en las distintas oportunidades que se le presenten, sobre todo para ser reconocido por eso durante el tiempo que pueda estar vistiendo la elástica verde.

"No soy un salvador, ni nada, entreno día a día para que el técnico me pueda ver y estar en consideración de él, pienso que el jugador tiene que aprovechar las oportunidades. Cuando me toque la oportunidad daré el máximo, el cien por ciento, para que el técnico diga “este jugador se rompe”, dijo este martes.