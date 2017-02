Empate ayuda para tomar confianza, dice Osvaldo

Google Plus

Foto: La Afición

Después del empate a dos en contra de los Laguneros, en el cual el Club León siguió sin poder hacer valer su localía, el defensa lateral Osvaldo Rodríguez se dijo tranquilo pues esto generará confianza en el equipo.

“Los resultados no han sido los que hemos querido, al menos se sacó un empate muy valioso en casa que no se venía dando después de tres derrotas, y pues esto ayuda un poquito a ganar confianza y agarrar el juego que necesitamos, a hacer lo que el profe pida e ir creciendo”.

El lateral esmeralda también mencionó que gracias a lo que se habló durante el medio tiempo, el grupo salió enfocado y pudieron revertir una situación que pintaba mal para los panzas verdes, que lograron empatar el cotejo en el minuto 83 con gol de Mauro Boselli.

“En el medio tiempo se habló y se hizo un cambio de chip e igual los que ingresaron le dieron ese giro al partido, agradecer todo eso y lo que nosotros queremos es proponer y hacer un futbol vistoso”.

Ya para finalizar, el ex seleccionado Sub 17, dijo que aunque el empate les deja un sabor amargo al no ser lo que se buscaba, les sirve a los jugadores para ganar confianza e ir por los próximos tres puntos contra un Atlas que viene de ganarle a La Máquina por la mínima y se ubica al momento en el octavo lugar.

“Un resultado amargo, no era lo que esperábamos, no era lo que queríamos, a final de cuenta se rescató el empate y a partir de ahí a generar confianza para poder seguir creciendo, el siguiente partido enfrentarlo de la mejor manera, no será una semana triste por una derrota pero sí amarga por el empate, pero se buscará ir por los tres puntos”, finalizó.