Ve Cornejo complicado llegar a la Liguilla

Foto: Club León.

Inicia una semana diferente en el campamento de los Esmeraldas de León, pues el equipo se encuentra actualmente en el último lugar de la tabla general con apenas cinco puntos. Por si fuera poco, las lesiones no han dejado en paz al cuadro leonés, pues hoy Guillermo Burdisso no pudo entrenar al parejo de sus compañeros por una molestia física; al respecto, Juan Cornejo, defensor Verdiblanco, dijo que ese tema ha representado un problema para Javier Torrente.

"Al profe se le ha complicado mucho ese tema, han sido jugadores importantes los que se han lesionado además de la suspensión de Diego (Novaretti), pero estamos con la confianza al tope, el fin de semana se hizo un buen partido y creamos muchas ocasiones de gol, que es el camino para conseguir más puntos que los que tenemos actualmente", comentó el jugador andino.

En cuanto a una posible calificación a la Liguilla, como se hizo el torneo pasado, el ex Audax Italiano aseguró que "arrancar desde la última posición es complicado, el semestre pasado lo pudieron lograr, si se da ahora sería muy bueno pero es muy complicado porque todos los equipos son muy parejos, así que será muy difícil conseguir lo del torneo anterior".

Hablando del tema personal, donde el chileno no está jugando en su posición natural, el futbolista sudamericano aceptó que la contención es un puesto en el que no está acostumbrado a jugar, además, admitió que le ha faltado presionar al rival, situación por la que no se ha hecho con un puesto en el once titular de Torrente.

Asimismo, Cornejo comentó que sigue esperando su oportunidad para desempeñarse como lateral izquierdo, su posición original