Sin contenciones León para enfrentar a Atlas

Google Plus

(Foto: Agencias)

Las lesiones se han convertido en una constante bastante peligrosa y que afecta en el rendimiento grupal del León, y no es solamente esta campaña, sino varias atrás. Desde el arranque del presente torneo, Javier Torrente no ha podido contar con plantel completo en ninguna de las jornadas disputadas, sea por lesión o suspensión, y ahora para enfrentar a Atlas no será la excepción.

Sin embargo el problema no termina hasta ahí, ya que el entrenador esmeralda no contará con ninguno de sus dos jugadores que tiene para cubrir una posición esencial en la columna vertebral del equipo, como lo es la media de contención, pues Alexander Mejía sigue con su recuperación y Christian Valdez sufrió una contractura.

Si bien es cierto que 'el Recodo' ha sido bastante cuestionado por su desempeño y sacrificio a la hora de vestir la casaca esmeralda, incluso llevándose abucheos en el último encuentro, es alguien en quien Torrente ha confiado al grado de no encontrarle cupo a Aldo Rocha y mandar a éste durante seis meses con Monarcas Morelia. Ahora estará inhabilitado de una a dos semanas.

Respecto al caso del 'Capo' no hay mucho qué decir, pues es y ha sido un referente en el ataque y defensa del equipo. Lo doloroso es que desde los Cuartos de Final del torneo pasado no está con la Fiera al cien por ciento y ha pesado bastante. Regresó ante Xolos, pero en ese mismo duelo sufrió un choque y tuvo una contusión que por lo menos lo tendrá otras dos o hasta tres semanas fuera de las canchas.

Es así entonces como la única opción que quedará es Juan Cornejo, chileno cuya posición natural está en la lateral izquierda y que ha sido habilitado en el centro del campo sin tener las condiciones. Sólo el tiempo y el resultado, además del funcionamiento, dirá si lo que empezó como un experimento con el andino termina como un acierto. Mientras tanto, a esperar que llegue el alta médica para los lesionados.