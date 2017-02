Javier Torrente: "No podemos hacer futurismo, intentaremos ganar el sábado"

Google Plus

(Foto: VAVEL)

Los panzas verdes visitan a los Rojinegros del Atlas en busca de sacar un buen resultado que les de oxígeno puro y que los aleje del último lugar general, por lo que Javier Torrente tiene claro que será un partido intenso.

"Partido importante como cada vez que vestimos esta camiseta, hay que dejar lo más alto esta camiseta y el club. Partido importante, serviría para acortar puntos con el octavo, es un partido lindo para jugar y motivante", mencionó el DT esmeralda.

Javier tiene claro que 'La Fiera' tiene que ir partido a patido y de ahí agarrarse para ir mejorando en lo que queda de este Clausura 2017: "No podemos hacer futurismo, intentaremos ganar el próximo sábado para acortar distancia con el octavo y hacer un cierre torneo de gran nivel. Siempre el objetivo es seguir avanzando en el torneo y en la Copa, ir por ambos frentes. Vestimos una camiseta que amerita éxito, pasión y buen juego, y vamos a ir por eso".

Torrente ve mejoría en los últimos partidos disputados de León, pues de desventajas se ha levantado para remontar por lo que hay esperanzas de que el plantel vaya subiendo de nivel en lo que resta del torneo liguero.

"Yo creo que ha dado síntomas de un primer paso para la recuperación, también que no obtuvimos los puntos que merecimos. Lo que me interesa es que en el último partido el equipo estuvo dos veces abajo en el marcador y fue por el empate, dio síntomas de estar vivo y síntomas de no entregarse en ningún momento. Creo que eso es un primer punto para pensar en que podemos tener una recuperación", declaró Torrente.

Una cuestión que se hacían todos era el tema de Cano y Boselli por lo que Torrente despejó la duda, también en los factores que han propinado para que León sea de los equipos que más goles reciben, el DT se limitó a quedarse con su mejor versión defensiva.

"Es una posibilidad que jueguen Cano y Boselli juntos. Si usted me pregunta a mí por qué hoy la defensa es quizá la más batida del campeonato, tendríamos que decir que los nombres propios que integraron ese bloque defensivo a pesar de que los que lo hicieron, lo hicieron de gran manera, no son lo mismo de otro momento. Tiene que ver un montón de cuestiones que conjuga para que hoy no estemos con esa mejor versión", finalizó.