Niega 'Leo' López ruptura de vestidor en León

Foto: Agencias.

El sábado pasado, la Fiera sufrió una derrota más en el torneo ante los Rojinegros del Atlas, quedando una semana más en el fondo de la clasificación general. En un partido donde León prácticamente no tuvo llegada, los Esmeraldas ven cada vez más lejos la oportunidad de llegar a la Fiesta Grande del futbol mexicano. Leonel López, joven mediocampista leonés explicó que ante Atlas, al equipo no se le dieron las cosas.

"Como en todos los partidos, ante Atlas salimos a ganar pero es una lástima que no se sacaran los tres puntos", declaró. También, aseguró que el equipo ha jugado bien, sin embargo la falta de contundencia es lo que no ha acompañado a los Panzas Verdes a lo largo de la temporada: "hemos hecho buenos partidos, pero desafortunadamente no se han convertido goles que nos den las victorias que necesitamos".

Ante una posible ruptura en el vestidor Esmeralda, Leo fue tajante al aclarar que "el equipo está unido como siempre" y que el técnico, el argentino Javier Torrente, tiene el respaldo total de los jugadores: "sí, el respaldo siempre existe hacia el técnico".

Finalmente, Leo López aseguró que es suficiente una victoria para que León se llene de confianza y para que los resultados empiecen a llegar: "tenemos que mentalizarnos, una victoria nos va a dar confianza para ir por el camino que todos queremos", finalizó el oriundo de Zacoalco de Torres, Jalisco.

Copa MX

Este lunes, el equipo Esmeralda se trasladó a la capital michoacana para enfrentar a Monarcas Morelia en la última fecha de la fase de grupos, torneo donde el equipo de la Fiera leonesa ya está calificado a la fase de octavos de final como líder del sector nueve.