Prevé 'Chuchín' posible cambio de sede

Foto: Agencias.



La disputa por el Estadio León sigue su curso. Actualmente, autoridades municipales y estatales mantienen una disputa legal por el Estadio Nou Camp ante Roberto Zermeño, ex propietario de los Esmeraldas, y cada vez está más cerca la fecha para definir quién se queda con la posesión del estadio.

Ante la incertidumbre que vive la afición y el campamento Verdiblanco por esta situación, Jesús Martínez Murguía, actual presidente leonés, no descarta la posibilidad de mudar al equipo de sede en caso de que el fallo sea a favor del empresario Roberto Zermeño.

En entrevista con el diario Récord, Martínez Murguía aseveró que "ahorita no puedo decir porque no está dentro de las posibilidades, pero está Irapuato, nos podemos ir a Aguascalientes. Esperemos que no llegue a eso porque no es en beneficio de una ciudad en la que el futbol es una parte fundamental. La confianza que tengo tanto en las autoridades municipales como estatales es de que van a llegar a un arreglo".

Jesús Jr. no negocia con nadie

También, el dirigente de los Panzas Verdes fue tajante y aseguró que "no podemos negociar con nadie más. Al final si nos quitan el estadio y nos tenemos que ir a jugar a otro ya será decisión del nuevo dueño. No me voy a sentar a negociar con el señor Zermeño ni con su familia. Tenemos un contrato y esperemos que se arregle", comentó el ex jugador de Pachuca.

Finalmente, Chuchín agregó que el equipo tiene un contrato de arrendamiento con el municipio guanajuatense por diez años más.