Fernando Navarro: "No vamos a tirar la Liga"

(Foto: Club León)

Con ambiente relajado arrancó la semana en León luego del empate ante América, sin embargo la presión por la pronta llegada de resultados se incrementa. Así lo vio Fernando Navarro, encargado de atender a los medios este lunes, quien recalcó que mientras haya posibilidades, lucharán por un puesto en Liguilla.

"Hay que ser realistas e inteligentes, no podemos tirar la Liga por que el objetivo de calificar sea muy difícil. Mientras se pueda lo vamos a intentar, seguiremos peleando en cualquier cancha que sea por el bien del equipo. Esperemos que con esa actitud que se ha puesto, se pueda y si no hay que pensar en el futuro del equipo y hacer un torneo decente para después no estar en otras situaciones", platicó.

Tras afirmar que sería injusto si la Comisión Disciplinaria llegara a sancionar a Andrés Andrade por la fractura de Renato Ibarra, el lateal destacó el plantel que tiene la Fiera para pelear por la trascendencia en las dos competiciones en que participa, satisfecho y confiado en la actitud que han mostrado.

Van por la Copa

Finalmente Fernando dejó en claro que uno de los objetivos trazados era trascender en Copa, un torneo que se tomarán cada vez con más seriedad en busca del título: "Estamos bien en ese torneo, calificamos arriba y hay que tomarlo como un torneo de igual importancia que la Liga, nuestro objetivo era llegar a ambas finales y si ahora estamos cerca de la Copa, lo tomaremos lo más serio posible para poder conseguir eso", concluyó.