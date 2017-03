Torrente, adolorido tras eliminación en Copa MX

Google Plus

(Foto: Agencias)

León vivió un día para el olvido, además de decirle adiós a la Copa MX, también les arrebataron su estadio. Javier Torrente evidenció su tristeza por todo lo ocurrido. La Máquina pitó y dejó a la Fiera sin opciones de avanzar: “Siempre duele perder, independientemente de lo del estadio, duele caer, duele la situación en la que estamos. Este fin de semana iremos a Chiapas para tratar de revertir algo”, dijo Javier desconsolado.

Torrente analizó lo sucedido en el césped leonés: “En el primer tiempo no estuvimos bien, no logramos recuperar rápido la pelota, el rival tuvo la posesión, diría que jugaron un poco mejor ellos, nosotros en el segundo tiempo a pesar de estar con diez hombres gran parte del partido, dominamos, generamos, tuvimos las ocasiones, hubo un penalti que no se marcó, y bueno, se pierde el partido”, analizó.

La expulsión de Nacho González cambió todo: “Jugar con diez hombres es difícil, ya van dos partidos seguidos que jugamos con un hombre menos”, lamentó.

Esa jugada le pareció mal juzgada: “La de hoy tampoco es para expulsión, es una falta en el área, una amarilla estaba bien no fue una falta grave”, contó.

Torrente no se escudó en el trabajo de los árbitros: “No voy a hablar de eso, pero es un tema recurrentemente partido tras partido, no se trata de un día recibir en contra y un día a favor”, indicó.

Javier cree que el juego pudo alargarse, León generó opciones de gol que no pudo concretar: “Creo que en el primer tiempo Cruz Azul fue mejor, en el segundo nosotros, merecimos el empate y estirar el partido a los penaltis. Las que tuvimos no las logramos convertir”, lamentó.

SIN OPINIÓN

Sobre la suspensión de “Rifle” Andrade por la lesión de Renato Ibarra, Torrente fue cauto: “No vamos a hablar de eso, el club dará un comunicado a través de la oficina de prensa. Tengo mi impresión de la jugada, creo que es una acción casual, pero no voy a opinar, la decisión es de la Comisión Disciplinaria”, cerró.