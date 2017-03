Expulsión de 'Nacho' marcó el partido, considera 'Toño'

Toño Rodríguez: "Jugar con 10 hombres desde luego que influye"

Tras la derrota de anoche ante Cruz Azul en los octavos de final de la Copa Corona MX, el arquero Toño Rodríguez aceptó que fue"complicado" jugar con un hombre menos dentro de la cancha tras la expulsión de 'Nacho' Gonzalez.

"Es complicado, de repente que juegues dos partidos en menos de una semana jugando con 10 hombres ante dos grandes rivales es complicado, el equipo dio todo el dia de hoy creo que fue una buena muestra el segundo tiempo y ni hablar, así es el futbol, hoy nos tocó perder", mencionó el ex-arquero de Chivas.

León quedó fuera de la Copa y además les está yendo muy mal en la Liga, por lo que es un fuerte golpe en lo anímico para el cuadro que dirige Javier Torrente, aunque para Toño lo único importante es ver hacia el futuro.

"Por su puesto que duele que pega, somos un equipo que buscamos todas las canicas, pero así es el futbol entendemos que no siempre se gana, entonces tenemos que seguir caminando siempre hacia adelante, el pasado dejarlo donde tiene que estar y enfocarnos en lo que sigue", mencionó Rodríguez.

El guardameta de 'La Fiera' sabe que los errores arbitrales siempre existen en un partido de futbol por lo que pide que sean más justos a la hora de sancionar jugadas apretadas en los partidos.

"Los árbitros tienen que tomar sus desiciones, nosotros tenemos que estar ajenos a ellos, pero desde luego que jugar con 10 hombres influye es lógico si once contra once no es fácil, imagínate con uno menos pero esas decisiones les acatan a ellos no a nosotros y esperemos que siempre sean lo más justo", finalizó.