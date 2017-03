Maxi Moralez: "En León no me sentía importante"

(Foto: ESPN)

No fue revelado del todo, pero ya se subo parte del porqué de la partida de Maxi Moralez a la MLS con el New York City, justo cuando el torneo mexicano dejaba ya sus primeras fechas atrás. ‘El Frasquito’ habló en territorio americano y aseguró sentir la importancia y protagonismo que no sintió en León.

Ese mismo punto de incomodidad tuvo que ver mucho con la partida de Juan Antonio Pizzi, técnico que lo pidió como refuerzo, según lo dijo: “Todo fue un cambiante de cosas. Pizzi, a los cuatro partidos, se tuvo que ir. Llegó otro entrenador, jugué los primeros partidos, luego me sacaron y después se fue. Al final no sentía cómodo, no me sentía importante con el grupo”.

Por otra parte, el pampero aseguró que no podía desaprovechar la oportunidad de jugar al lado de hombres de la talla de Andrea Pirlo y David Villa, dos campeones mundiales en distintas ediciones; fue por eso que decidió dejar a la Fiera aun con el torneo empezado.

“El Clausura de México ya iba por su cuarta fecha, pero el interés del NYFC hacía mí fue muy importante y no lo dudé para dar el sí. Esto era la mejor oferta. No quise desaprovechar el poder estar con grandes jugadores como Andrea y David, y un técnico como Viera, mundialmente conocidos”, cerró.

Hoy en día Maxi Moralez ha logrado hacerse de un puesto en el once de su técnico Patrick Vieira e incluso marcó gol el fin de semana pasado, en partido donde su escuadra logró una goleada de 4-2 ante el DC United. La pretemporada neoyorkina fue buena también para el mediocampista y hoy ya encontró la comodidad y confianza.