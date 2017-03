Sorprendido Montes con su llamado al 'Tri'

Google Plus

Se reveló la lista de convocados por Juan Carlos Osorio para los partidos eliminatorios ante Costa Rica y Trinidad y Tobago. Como es costumbre, sorpresas y nombres que quizá no figuran en el presente en la Liga MX, ahí se muestran; y uno de ellos es el de Luis Montes, quien reconoció estar sorprendido con esta noticia, pero motivado por una nueva oportunidad internacional.

“La verdad que me sorprendió un poco, he venido haciendo las cosas bien y el Profe tendrá las razones por las que me llamó. Estoy muy contento, muy feliz de volver a la selección, es lo máximo para cualquier jugador. Hay que poner nuestro granito de arena para salir adelante. Siempre voy a portar con orgullo la camiseta nacional y representar al club”, dijo este viernes.

Asimismo ‘el Chapo’ manifestó sentirse bien para encarar una nueva ocasión que le brinda el destino, hoy a año y medio del Mundial y con la ilusión de verse en Rusia el año próximo: “Es una oportunidad que se me brinda, pero por algo se empieza y hay que aprovechar esto. Quiero aportar, si me toca jugar bien y si no, voy a apoyar a todos mis compañeros”.

Finalmente Montes Jiménez destacó que este sábado será de vital importancia ganar ante Toluca, y es que además de sentir vergüenza deportiva, es necesario darle una alegría a su gente y a sí mismos, puesto que ya son varias semanas de que el ánimo no se levanta dentro del feudo de la Fiera.

“Es importantísimo eso, tenemos que tratar de ganar mañana, darle una alegría a la gente y a nosotros que ya nos lo merecemos, Tenemos vergüenza deportiva, pero con trabajo salimos adelante y esta oportunidad llega en buen momento”, cerró el medio juarense.