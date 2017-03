Previa León - Toluca: última llamada para la Fiera

Google Plus

Vuelve el futbol. El balón rodará una vez más después del parón arbitral que sacudió al futbol mexicano el fin de semana pasado. León sigue en las mismas, la Fiera aún continúa en último lugar genera y todavía con una mínima posibilidad de soñar con la Fiesta Grande, para eso, los pupilos de Javier Torrente deberán ganar todos sus partidos restantes y esperar a ver resultados. Por su parte, Toluca busca dejar atrás una semana en la que estuvieron en boca de todos, regresar a la senda del triunfo y continuar con los festejos de su Centenario.

Todo o nada para León

Las cosas no han cambiado mucho en el campamento Verdiblanco, León aún sigue con el sueño de alcanzar a llegar a la Liguilla. La semana pasada, el Director Deportivo Esmeralda, Rodrigo Fernández, aseguró que existe autocrítica en el equipo y que la oncena guanajuatense no tiraría la toalla. En días anteriores, Nacho González confesó que el equipo necesitaba una semana de descanso después del desgaste de la complicada temporada que ha vivido la Fiera y, finalmente, el juvenil Osvaldo Rodríguez aseguró que el equipo aún piensa en llegar a la Liguilla.

Es por eso que, ante Toluca, León puede encontrar el parteaguas que busca, pues una victoria significaría acortar distancia a tres unidades del octavo lugar general. Y por todos es sabido lo que es capaz de hacer el equipo cuando se enracha. Sin embargo, una derrota ante los Mexiquenses dejaría a la Fiera prácticamente sin oportunidades de soñar con la Liguilla.

Alex Mejía, Fernando Navarro y Hernán Burbano estuvieron entrenando por separado del equipo y aún no es seguro que jueguen y está en duda su participación ante Toluca.

A cambiar el chip

En las últimas dos semanas, Toluca no la ha pasado nada bien. El conjunto Escarlata llega a la jornada once con dos bajas sensibles: Rubens Sambueza fue suspendido por ocho semanas por la lesión que le provocó al Cone Brizuela; también, el delantero argentino, Enrique Triverio, fue suspendido por una año debido a la agresión al silbante Miguel Ángel Flores, por lo que Hernán Cristante no contará con cuadro completo para enfrentar a León.

Esta situación, aunada a que los Diablos acarrean dos derrotas consecutivas en liga pone a los Mexiquenses en jaque. Aún así, el capitán Paulo da Silva opina que las ausencias no son excusa para bajar los brazos. Ante la Fiera, Hernán Cristante tiene la misión de recuperar al Toluca ganador de los primeros partidos y acercarse a la punta del Clausura 2017.

Jugadores a seguir

Elías Hernández. Si bien el Patrullero no ha tenido la temporada que de él se espera, su reciente llamado a la Selección significa que, aún así, Elías sigue por buen camino. Hábil y con una gran técnica individual, Hernández Jacuinde sigue siendo el jugador más constante en la institución Verdiblanca.

Gabriel Hauche. Refuerzo argentino que cayó como anillo al dedo. Si bien solo ha colaborado con un gol, el atacante argentino ha colaborado con numerosas asistencias. Veloz y con un toque privilegiado, Hauche es capaz de cambiar el destino del partido en cualquier momento.

Posibles alineaciones