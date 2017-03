Guillermo Burdisso: "Todos somos culpables"

Google Plus

(Foto: Club León)

No hay explicación, nadie sabe qué pasa con el León; y es que a ver de Guillermo Burdisso, los jugadores dan lo mejor de sí y no se dan los resultados. Así lo dijo este sábado luego de la derrota sufrida ahora a manos de Toluca, en un duelo de remontadas en donde además se incluyó un ingrediente extra: la polémica arbitral.

“La verdad que siempre dejamos todo, hasta el último esfuerzo. Lamentablemente no se están dando los resultados, no llegan pocas veces y ahí nos concretan. Sabemos que no podemos equivocarnos y el que se equivoca, termina pagando caro”, explicó al respecto.

No obstante, y tras mostrar el debido respeto a la afición por las constantes críticas hacia el equipo en general, el defensor argentino plantó la cara y aseguró que la situación es culpa de todos: “Todos somos culpables: jugadores, cuerpo técnico, directiva. Así como cuando las cosas salen bien ponemos la cara todos y a todos nos gusta salir, en este momento las cosas no están saliendo, entonces tenemos que agachar la cabeza y seguir trabajando”, dijo.

Por otra parte, lamentó que el accionar de su escuadra no alcance para por lo menos sacar un punto en casa, que por cierto ya no pesa; al tiempo que manifestó que es el tiempo para comenzar a enmendar errores, ya que no piensan en tirar el torneo por la borda pese a que ya se ve muy difícil poder rescatar algo.

Hay respaldo del ‘Presi’

Finalmente Burdisso resaltó que hubo una plática con su presidente, Jesús Martínez Murguía, luego del descalabro ante el cuadro choricero; en ella, recibieron el respaldo y las palabras de ánimo suficientes para enfocarse en ponerle ‘el pecho a las balas’ y buscar salir adelante junto a él, quien está en la misma situación de culpabilidad que ellos.

“Está en la misma situación que nosotros, está junto y vamos a salir adelante con él. Ya vio a cada uno de nosotros triunfar, entonces creo que hay material y el presidente y la misma afición sabe, tenemos que agachar la cabeza y seguir adelante. Cada uno se va a casa con el haber hecho el todo, pero tenemos que dar más”, concluyó.