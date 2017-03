Javier Torrente: "Toluca se llevó el triunfo por poquito"

Google Plus

Foto: Agencias

León tocó fondo. Hoy sábado, la Fiera cayó por 2-3 ante Toluca y sumó su sexto partido sin ganar como local. Si bien se ha visto a un equipo que en ocasiones desarrolla buen futbol, los Panzas Verdes viven la peor crisis deportiva desde el ascenso. Javier Torrente, técnico de los Verdes, analizó la derrota de hoy ante los Diablos Rojos.

"Fue un partido parejo. En los mejores momentos del equipo el que convierte el gol es el rival. Seguimos trabajando, jugando y mejorando, conseguimos el empate pero nos sorprenden con una jugada a balón parado; conseguimos el empate, apareció su gol y el nuestro no. Así vienen dándose los partidos en que merecemos y merecemos y no conseguimos el triunfo. El rival con poquito se lleva el triunfo", afirmó el estratega pampero.

En cuanto la diferencia del equipo del torneo anterior a este, Javier explicó que "Elías no hizo pretemporada por lesión, Cano igual; a Burbano las lesiones lo atacan seguido, Gullit tampoco pudo hacer pretemporada. Estamos en una racha donde no estamos bien físicamente. Se nota claramente que la pretemporada que hicieron Novaretti u Osvaldo Rodríguez están mejor físicamente que quienes no pudieron hacerla. Cuando yo decido un equipo son los mejores que están para iniciar".

Sobre su continuidad, el técnico dijo: "yo estoy completo. Quiero seguir trabajando y luchando para revertir estos momentos. Utilizaremos los dos amistosos para que tomen ritmo los que no están jugando tanto". Sin embargo, Javier Luis fue claro y aseguró que "la dirigencia decidirá cuáles son los pasos a seguir".

Finalmente, Torrente pidió paciencia y confianza a la afición: "a la afición le pido paciencia y que trate de seguir apoyando. Todos sabemos que hoy hay que ganar, los futbolistas están haciendo un esfuerzo enorme para conseguir la primera victoria de local. Estamos teniendo un mal semestre como le puede pasar a cualquier equipo. Independientemente de cómo jueguemos nos están agobiando la falta de resultados".