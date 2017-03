Javier Torrente no ve agresión de Novaretti

Google Plus

(Foto: Club León)

El técnico leonés semanas atrás protegió al “Rifle” Andrade por una falta accidental sobre Renato Ibarra, y ahora lo hizo por la supuesta agresión del zaguero argentino al árbitro Rosendo Bermúdez en el juego amistoso que disputó el León frente al Santos Laguna en suelo norteamericano.

Diego salió expulsado en ese partido y luego la Comisión Disciplinaria lo suspendió de manera temporal hasta dar su veredicto final. Torrente no se quedó callado y habló de lo acontecido en el Toyota Park: “Lo que sucede con Novaretti, él comete un error, sí, pero se comentaron muchas cosas que no puedo entender, un montón de falacias que no sucedieron”, dijo Javier.

El domador leonés aclaró la polémica jugada: “El árbitro quiere pasar corriendo al lado de Novaretti hacia el punto del penal, él lo frena, lo toca, hay que reconocer que sí lo frena; cometió un error, no debe tocar al árbitro, pero baja los brazos y después se mete otro jugador en medio y no pasa a mayores”, contó.

Para Torrente “no es una jugada de agresión de Novaretti hacia el árbitro, se equivoca al tocarlo, sí”, aceptó. El estratega argentino esperará el veredicto de la Comisión Disciplinaria: “Nosotros vamos a esperar a que la Comisión tome una determinación, para eso está la Comisión. O lo absuelve o tomará una decisión que tenga que tomar, no vamos a abrir juicio a lo que la Comisión dictamine”, expresó.

Javier quiere justicia, un análisis exhaustivo de la jugada: “Vamos a esperar la decisión que se tome, si quieren hablar con Diego, solicítenlo. Lo importante es que sin una sanción y sin analizar bien qué sucedió en la jugada del penalti, se abrió un juicio extremadamente fuerte sobre él. Hay que analizar el video bien y esperar, dentro del contexto cualquier tema es para llevar noticia cuando hay crisis”, cerró.