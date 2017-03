Vive 'Rifle' Andrade su peor temporada en México

(Foto: Club León)

Sin tener una explicación de lo que pasa con el León y reconociendo que ésta ha sido la temporada más complicada desde su llegada a México, Andrés ‘el Rifle’ Andrade tomó los micrófonos este miércoles para hablar previo a enfrentar a Tigres este sábado. El colombiano manifestó que ha vivido de todo con la Fiera en poco tiempo.

“En lo personal es muy difícil, me pasó de todo aquí en León; primera vez que me lesioné, me investigan, lesiono a un jugador. Sí, esta ha sido la temporada más complicada, para mí también la pasada porque fue la primera vez que me lesioné”, dijo en conferencia de prensa.

En espera de que esta mala racha de su equipo sea solo eso, una racha de la que se puedan levantar, Andrade resaltó la conciencia que tienen todos para cerrar dignamente un semestre que ha sido para el olvido en todos los aspectos posibles, señalando además que sueñan todavía con la Fiesta Grande, pues las posibilidades se mantienen.

“Estamos conscientes del mal paso que tenemos, de la necesidad de puntos que tenemos que conseguir y sabemos que esto en cualquier momento se puede revertir y empezar a ganar. Estamos mentalizados en no rendirnos, mientras tengamos posibilidades de calificar vamos a luchar”.

Andrade: "La clave para ganar a Tigres es creer en nosotros"

Finalmente Andrés dijo que intentarán jugarle de tú a tú a una de las mejores, si no es que la mejor, plantillas de México, como es la de los Tigres de la UANL; con una actuación lo más similar posible a la ofrecida en las semifinales del torneo pasado, atacando y con la posesión de balón, argumentos necesarios para nublar al cuadro de Ricardo Ferretti.

“Tanto León como Tigres tienen bajas sensibles; de lo que sabemos no está Damm, no está Gignac, Aquino viene recuperándose. La clave está en creer en nosotros mismos, creer que podemos ganar y lo fundamental es hacer lo de la liguilla pasada, hay que quitarle la pelota y atacar”, concluyó.