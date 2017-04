Se ilusiona Torrente con equipo completo

Google Plus

(Foto: Club León)

Primera vez en el torneo, primera vez que Javier Torrente contará con plantilla completa para encarar un partido de Liga, hablando puntualmente acerca de no lesionados. Jorge Pereyra, Darío Burbano, Germán Cano y Alexander Mejía han dejado atrás sus dolencias y están a disposición del entrenador del León, quien se dice ilusionado por esto, aunado a la victoria conseguida ante Tigres la semana pasada.

“Me ilusiona ver que podemos contar ya con tremendos futbolistas que en algún periodo no tuvieron la posibilidad de estar, principalmente el cambio vendrá en el parado inicial”, declaró el argentino en conferencia de prensa.

Entendiendo que la mala racha aún no se supera, al seguir ocupando la última posición general, Torrente dejó en claro que éste no es momento para ingresar juveniles al campo, ya que representa una gran presión para ellos, con la impaciencia de la gente por los malos resultados; factores con los que no están acostumbrados a lidiar.

Finalmente Javier Luis detectó que Veracruz, próximo rival de los Verdes, llegará afectado a su duelo dado el tema porcentual, notificando de paso que su parado cambiará aunque asegurando la participación de Juan Cornejo y Christian Valdez en la contención.

“Veracruz viene asediado por el tema del descenso y que ha obtenido una gran victoria frente a Cruz Azul. El rival tiene características diferentes y el parado en el campo hace que juegue de determinada manera y para poder neutralizarlo y poder generar juego y atacarlo el parado, nuestro debería ser diferente”, cerró.