Un recargado Mejía sueña con Liguilla en León

(Foto: Club León)

Vaya situación la que atravesó Alexander Mejía este semestre con el León, y es que después de un torneo de debut más que brillante, el colombiano no tuvo esa continuidad debido a lesiones sufridas desde las semifinales del Apertura 2016. Sin embargo, hoy en día, y luego de momentos muy difíciles hasta en lo anímico, está de vuelta y quiere reponer todo lo perdido.

“Primero darle las gracias a Dios, fueron momentos difíciles y de angustia, en que la verdad había sufrido mucho, mi familia y persona en especial por todo lo que se ha vivido. Es la primera lesión que me margina por tanto tiempo; la rehabilitación y el recuperarme me ha ayudado, no es fácil, pensaba que era algo leve y se complicó. Me he sentido muy bien, estamos acá a disposición”, dijo este jueves en conferencia de prensa.

El colombiano, por otro lado, explicó cómo es que vivió estos últimos meses más apegado a las clínicas que a la cancha, al tiempo que destacó que ahora en su regreso buscará colaborar, como siempre y ya sin riesgo alguno, con el equipo en esa búsqueda de tener un cierre digno de torneo y claro, meterse a la Fiesta Grande ya que aún restan posibilidades matemáticas.

“Pasan muchas cosas, pero mientras haya posibilidades vamos a pelear hasta el último. Ha sido un semestre complicado para mí, porque uno no cuenta con eso, pero ya estoy recuperado, no estoy al cien pero para los minutos que me requieran lo voy a entregar todo. Es complicada, mas no imposible la calificación. Ojalá podamos reivindicarnos este sábado, el plus es el partido en Monterrey”.

Resaltando que es el tiempo indicado para reivindicar el mal inicio de la Fiera, Alex se mostró consciente en que las bajas por lesiones han sido un factor muy duro en el funcionamiento del equipo. Finalmente platicó que buscará quedarse en el bajío por mucho tiempo más de los dos años que le restan a su contrato.