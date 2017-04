Previa León - Veracruz: duelo por salir del fondo

El próximo sábado, León recibe a un Veracruz que se encuentra sumido en lo más profundo de la tabla de cocientes, sin embargo, los Escualos ya se pusieron a solamente dos puntos de Monarcas Morelia en la quema por no descender. Después de un cambio de técnico forzado en la institución Jarocha, Carlos Reinoso dejó a los Tiburones por problemas de salud, Juan Antonio Luna tomó las riendas del equipo y ya consiguió un triunfo después de cinco derrotas consecutivas. Por su parte, León viene de jugar su mejor partido de la temporada ante Tigres, en el Universitario, los Panzas Verdes consiguieron su segundo triunfo de torneo, victoria que aún tiene al equipo con posibilidades de calificar a la Liguilla.

Por los primeros tres puntos en casa

Por increíble que parezca, León no ha sido capaz de ganar en casa, situación que tiene sumido a los Panzas Verdes en el último lugar general; sin embargo, el gran triunfo Verdiblanco en la casa del campeón Tigres hace pensar que la victoria en casa está más cerca que nunca. Ante Tigres, León mostró un importante orden defensivo y paciencia, lo que derivó en una importante inyección de ánimo y confianza en el entonces alicaído entorno Esmeralda. Además, durante la semana se confirmó que Alex Mejía ya está listo para regresar a la contención Verdiblanca, posición en la que Javier Torrente más ha tenido que improvisar. Por otra parte, el Matador Mauro Boselli también ya podrá ser tomado en cuenta por Torrente, pues el capitán ya cumplió su partido de suspensión.

León no tiene margen de error, si aún hay posibilidades de llegar a la Liguilla, la Fiera no tiene que dejar ir puntos en casa. Un triunfo significaría salir del fondo de la general de una vez por todas.

Con la mente en la porcentual

El fin de semana pasado, Veracruz se enfrentó a un Cruz Azul que venía con una racha de tres partidos sin derrota y, por si fuera poco, los Tiburones tendrían que jugar ese partido a puerta cerrada, sin embargo, la oncena Jarocha sacó tres puntos importantes que los pusieron a solo dos unidades de Monarcas Morelia. Asimismo, Veracruz de visita no carbura, pues los Tiburones han jugado seis partidos en patio ajeno y no han sacado punto alguno, los escualos con seis derrotas. Para Veracruz, no hay nada más como una victoria el próximo sábado, pues el torneo avanza y los Escualos no han sido capaces de dejar el último lugar porcentual en gran parte de la presente temporada.

De conseguir la victoria, Veracruz podría dejar el fondo de la porcentual.

Jugadores a seguir

Osvaldo Rodríguez. Rápido y con una gran zancada, Rodríguez se ha convertido en un inamovible en el once titular Esmeralda. Habilidoso, técnico y joven, Osvaldo ha sabido hacerse un lugar en el equipo por encima de algunos refuerzos que llegaron a León.

Daniel Villalva. Con varios años en la institución del golfo, el Keko ha sabido ganarse el respeto de la afición veracruzana gracias a sus goles y buenas actuaciones a lo largo de su estadía en el Puerto. Ligero, contundente y con gran técnica individual, los avances veracruzanos dependen en buena medida de lo que pueda hacer Villalva con la redonda en sus pies.

Posibles alineaciones