El factor Mejía, un cambiante del León

(Foto: ESTO)

A más de uno le sacó una sonrisa ver de regreso a Alexander Mejía en el partido ante Tigres de la semana pasada, y es que el colombiano se convirtió en una pieza medular en el esquema de Javier Torrente desde la llegada de éste. La estadística tampoco miente mucho, puesto que son pocos partidos perdidos cuando ve acción con el León.

Este sábado pareciera una prueba de ello. Mejía ingresó al 69’ y a partir de ahí la Fiera comenzó a encontrar el camino rumbo a una goleada. Casualidad o no, pero la realidad es que ‘el Capo’ marcó un antes y un después en el partido ante ‘el Tibu’; 71’, 83’, 91’ y 92’ fueron los minutos en que se registraron los tantos, esos que no llegaban cuando ‘Recodo’ Valdez llevaba las riendas de la contención esmeralda.

No solo en resultados, sobre todo en funcionamiento es cuando los Esmeraldas sufren más con la ausencia de Mejía. Presencia, carácter, liderazgo, control de las acciones, libertad a los compañeros, jerarquía, reparto de balón, recuperación, el meter la pierna; éstos y muchos factores más hacen a un León distinto cuando está en la cancha.

Y no es por menospreciar a Valdez, quien cumplió bien ante Tigres y a secas ante Veracruz, donde por cierto hubo algo llamativo; pareciera que quien sería relevado por Mejía iba a ser alguien más y no ‘el Recodo’, sin embargo y tras tres equivocaciones seguidas de él, Torrente pidió que se cambiara la papeleta del cambio para posteriormente realizarlo.

Es una realidad que las condiciones de Mejía han hecho olvidar la salida de uno de los hombres que daba más miedo dejar ir, como lo es José Juan Vázquez. Hoy ‘el Gallito’ es más recordado en las estampas, pósters e historia del club, y ya no tanto en la cancha, pues Alexander se ha encargado de eso.

Qué bueno por ‘el Capo’, qué bueno que dejó la lesión y qué bueno para el León entero y Javier Torrente, quien ahora sí, entre pretexto y no, no tendrá motivo alguno para quejarse sobre la no consecución de algún resultado. Hoy la Fiera está obligada a cerrar, no de manera decorosa, de la manera en que la gente lo merece; y si la Liguilla la ven posible, que vayan por ella, que tenga lo que tenga que venir.