Carlos Guzmán: “Nos podemos ilusionar con la Liguilla”

Guzmán es elemento habitual en los juegos de la Fiera (Foto: Twitter)

La Fiera dejó el sótano de la tabla general y de paso se acercó tibiamente a la zona de Liguilla, el equipo leonés está a 6 puntos del octavo lugar, Pachuca. Aunque la distancia todavía es considerable, Carlos Guzmán se ilusiona con ser uno de los invitados a la Fiesta Grande: “Estamos muy satisfechos, sabíamos que el partido frente a Veracruz era muy importante para nosotros, necesitábamos empezar a tener resultados positivos, seguir teniendo vida en el torneo, creo que ahora nos podemos ilusionar un poco con la Liguilla”, indicó el lateral del León.

El hecho de recuperar a piezas como Alexander Mejía y Germán Cano, es importante para los felinos: “Creo que se notó en el campo, están volviendo los lesionados, la competencia es sana, lo importante es cómo terminar la temporada, más allá de cómo comienzas, ahora nos podemos ilusionar un poco más. Vamos a buscar el pase”, recalcó.

Guzmán desearía tener una mejor ubicación en el torneo: “A estas alturas deberíamos estar entre los ocho primeros, ahora estamos más cerca, juego tras juegos vamos a buscar la calificación”, insistió.

Rugir en casa les quitó presión a los esmeraldas, el agobio ya era mucho: “Fue un triunfo importante, el primero es el más difícil, el equipo se vio más suelto, Veracruz vino a encerrarse, era cuestión de meter un gol para que se abrieran, fue lo que pasó. Nos quitamos una gran presión de encima”, destacó.

Carlos habló sobre la jugada que abrió el partido, Veracruz reclamó que el balón salió del campo: “No intento engañar al árbitro, para nada, ni cuenta me puedo dar, para eso está el juez, no hay engaño de ningún tipo, es la inercia de la jugada, yo tengo que seguir hasta que el árbitro pite, no pitó. Creo que el balón no sale, es una jugada reñida, pero no hubo engaño, hice lo que tenía que hacer, seguir la jugada, afortunadamente terminó en gol”, explicó.