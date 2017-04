León, con duros recuerdos del Zoque

Google Plus

Felinos en la selva

A León le toca visitar ahora a su similar en Chiapas, el equipo de Jaguares nació en 2002 y desde entonces ha luchado más en los extradeportivo que en las canchas, mientras que la Fiera pasaba su camino por la Liga de Ascenso así que no se encontraría los equipos hasta años más tarde cuando se vieran las caras en septiembre de 2012.

Su primer encuentro fue llevado a cabo en el Zoque, estadio de Jaguares, a ese cotejo el equipo del Bajío llegaba con mucha fuerza y no daría tregua al equipo chiapaneco al que derrotaría 0–2 con goles de Eisner Loboa y Matías Britos.

Pasarían dos partidos más para que el equipo de Guanajuato volviera a Zoque, marzo de 2014. Fue la fecha del segundo encuentro de los felinos en Chiapas y la Fiera nuevamente saldría con la victoria, ahora con los goles de Elías Hernández, Miguel Sabah y su delantero más goleador de los últimos tiempos, Mauro Boselli; el encuentro finalizaría 0–3 para los panzas verdes.

La primera derrota del equipo del Bajío en Estadio Zoque sería su tercer encuentro realizado ahí, parecía que la historia se repetiría pues el equipo leonés inicio ganando 0–2 en el primer tiempo, pero los de Chiapas esta vez lograban la remontada marcado 3 goles en el segundo tiempo.

Septiembre de 2015 fue el cuarto encuentro entre los equipos felinos en Chiapas y el partido más complicado para el equipo visitante ya que ese día se registra la mayor goleada histórica del equipo chiapaneco y una de las peores que ha recibido Club León, fue un partido con 8 goles registrados y un marcado final de 6 – 2.

El último partido de León en el Zoque ha sido en septiembre de 2016 y es el único partido en el que se han enfrentado y no ha habido un solo gol por parte de ambos equipos, también el único partido en el que Boselli como visitante no le ha podido marcar gol, no hubo muchas acciones complejas esa ocasión y salvo la tarjeta amarilla para Dieter Villalpando el partido finalizó 0–0.

En resumen, ha habido cinco partidos jugados entre Jaguares y León, la Fiera se ha ganado dos y Jaguares dos victorias también por solamente un empate, hoy se enfrenta en su sexto partido y parecen con similares fuerzas puesto que los de Guanajuato han tomado mucha confianza con sus últimos resultados y Chiapas no lo ha hecho del todo mal.