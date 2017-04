Continuar en León, una bendición para Torrente

(Foto: Agencias)

Un torneo malo lo tiene cualquiera y eso ya ha pasado con León. Gustavo Matosas, pese a haber ascendido, no le fue muy bien en su segundo semestre en primera división; Juan Antonio Pizzi, por otro lado, pagó derecho de piso y la pasó pésimo en su torneo de debut con la Fiera, y qué decir de Luis Fernando Tena, quien salió prácticamente por la puerta de atrás. Así lo ve y cita Javier Torrente, quien desea su continuidad con los Esmeraldas.

“Me quedo con que todavía eso es posible. Creo que un torneo malo lo puede tener cualquier equipo y más con las complicaciones que tuvimos. Yo me quedo con que el primer torneo con Matosas luego del ascenso se obtuvo 15 puntos y con Pizzi también se obtuvo 15 puntos, después el equipo volvió a enderezar. Tendríamos que tratar de clasificar y si no, hacer un cierre que permita pensar en que fue un mal torneo y el equipo no lo hizo tan mal en el cierre”, dijo el argentino en conferencia de prensa.

A sabiendas que los resultados son los que hablan y sobre todo las formas, factor importantísimo para Jesús Martínez Murguía, ‘Lucho’ Torrente dejó en claro que no se pondrá exigente y respetará cualquier decisión que se tome respecto a su futuro y renovación o no con la Fiera para el próximo torneo, aunque sí dejó en claro que en caso de continuar se sentirá bendecido, pues ya siente cariño por la ciudad.

“Yo no le voy a pedir nada, tengo un contrato para cumplir hasta la finalización de este torneo y surgirá de ellos la propuesta o la decisión de decir que van a conseguir otro entrenador, está dentro de las reglas. En el momento más complicado he recibido el respaldo que cualquiera pediría, si tengo la oportunidad de continuar será una bendición porque me he encariñado con la ciudad y la gente de León, creo que es un equipo que tiene mucho para dar”, cerró.