Luis Montes: "Estos tres puntos nos saben muy bien"

(Foto: Club León)

Cuarto partido en fila del León sin derrota y, a pesar de que el panorama luce complicado, la ilusión se mantiene por poder colarse entre los primeros ocho a final del campeonato. Eso lo dejó en claro Luis Montes, de buen partido en el Morelos y quien además resaltó que esta victoria sabe a gloria por las condiciones que se presentaron.

“Contentos, la verdad sabíamos del partido que nos íbamos a jugar contra este equipo. Si no hubiera sido la expulsión, creo que hubiéramos estado mejor parados; estos tres puntos nos saben muy bien, nosotros hicimos nuestra parte y hay que seguir así. El equipo viene haciendo las cosas bien, nos quedan tres partidos y son muy importantes, ojalá podemos llegar a algo”, dijo a VAVEL México.

Si bien es cierto que es muy valorable el resultado en Morelia, se terminó presentando una situación que deja un sabor amargo en ellos: las lesiones, y es que desde antes de iniciar el campeonato la Fiera ha sufrido y en serio por esto y ahora, Elías Hernández y Guillermo Burdisso fueron las víctimas, lo cual lamentó.

“Desgraciadamente son lesiones de jugadores importantes, pero también hay jugadores que vienen haciendo bien las cosas desde atrás, que esperan su oportunidad y esperemos que la aprovechen”.

Finalmente ‘el Chapo’ externó lo bien que le ha venido jugar junto a Carlos Peña en la mitad de la cancha, pues las conexiones entre sí son cada vez más efectivas: “Siempre me he acomodado bien con Gullit, no habíamos tenido la oportunidad de jugar juntos y ahora que nos toca estamos dando resultados”, cerró.