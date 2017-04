Contento Guzmán por contundencia ante Monarcas

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

En León, pensar en la Fiesta Grande no es una locura. Y es que después de la importante victoria ante Monarcas Morelia, la Fiera escaló al decimosegundo lugar general a solo cuatro puntos de los puestos de Liguilla con tan solo nueve por disputarse en este Clausura 2017. Ante esta situación, el hábil lateral izquierdo leonés, Carlos Guzmán, aseguró que se consiguió un triunfo importante y seguirán peleando por un lugar en los primeros ocho mientras aún haya la posibilidad.

"El equipo consiguió un triunfo importante que nos mantiene convida y bueno, vamos a seguir buscando la Liguilla". Asimismo, Guzmán le dio el mérito de la victoria a la contundencia: "creo que fuimos contundentes, después de la expulsión sufrimos de más, pero nos llevamos los tres puntos y eso hay que disfrutarlo".

También, Guzmán resaltó la seguidilla de partidos que tiene León sin conocer la derrota: "el equipo está levantando, tenemos una racha positiva de varios partidos sin perder", sin embargo, Guzmán recordó su pasado michoacano y comentó que este fue un triunfo doloroso, ya que no le gusta ver a su ex equipo en la situación en la que se encuentra, aunque el defensor se mostró confiado en que Morelia saldrá adelante en la lucha por no descender.

Ante Monarcas, Guzmán no tuvo participación gracias a algunas molestias físicas, al respecto comentó que "hicimos unas pruebas y lamentablemente no pude estar de inicio, tenía muchas ganas de jugar, pero bueno, el equipo se vio bien y conseguimos tres puntos. Esta que viene es semana larga y hay que aprovecharla para recuperarnos todos".