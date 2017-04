Cornejo muestra confianza rumbo a Liguilla

Google Plus

(Foto: Club León)

Podrá haber lesiones, sanciones y más factores en contra, pero la confianza nadie se la quita al León de cara a una posible clasificación de Liguilla, y es que después de la victoria ante Tigres, Veracruz y Morelia, además del empate de Jaguares, el cuadro de Javier Torrente se volvió a meter en carrera y busca repetir la gesta del torneo pasado.

Ahora, fue Juan Cornejo el encargado de hablar ante los medios sobre esta situación, resaltando que la tranquilidad por fin ha llegado a la plantilla esmeralda luego de la consecución de buenos resultados y claro, espera concretar el pase a la Fiesta Grande del futbol mexicano, ya que tienen ahí las posibilidades.

“En estos tres partidos tenemos que sacar los tres puntos para aspirar a la liguilla, tenemos mucha confianza en lo que podemos hacer, pero debemos ir paso a paso. Las opciones que tenemos las hemos concretado y eso nos permite jugar con más tranquilidad, así que estas semanas han sido positivas”, dijo este martes en rueda de prensa.

Finalmente el improvisado, en los últimos partidos, como defensor central habló acerca precisamente de los resultados de ese experimento que no tenía desde las fuerzas básicas: jugar en la zaga. Más dispuesto que nunca y con la actitud necesaria, Cornejo se perfila para aparecer en esa zona junto a Alexander Mejía, dadas las bajas de sus defensores nominales.

“Los últimos partidos he jugado como central. Si me requiere en esa posición lo voy a volver hacer, pero todos estamos dispuestos a ocupar la posición que se nos requiera y así ayudar al equipo. Conocía la posición solamente en inferiores, uno la recuerda, pero en el profesionalismo no lo había hecho; uno lo trata de hacer de la mejor manera, con mucha comunicación dentro del campo de juego”, concluyó.