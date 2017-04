"Una desgracia tener tantos lesionados", lamenta Yarbrough

Google Plus

Yarbrough desea seguir acercándose a la zona de Liguilla. (Foto: Twitter)

León tiene que enfrentar el próximo juego frente al Puebla con dos bajas sensibles por lesión, Guillermo Burdisso y Elías Hernández no están disponibles por molestias físicas, ambos salieron de cambio en el juego ante Morelia. El zaguero tiene un edema fibrilar en el muslo derecho, mientras que el “Patrullero” presentó una ruptura fibrilar en el femoral derecho. Esto que sucede en el León es una desgracia en palabras de William Yarbrough.

Las lesiones han sido una constante en el equipo esmeralda a lo largo del torneo: “Es una desgracia ese tema, tenemos que ver cómo enfrentar al Puebla, entre lesiones y suspendidos la línea de atrás se ha desarmado”, lamentó el portero leonés.

William sabe que tampoco estarán disponibles Nacho González y Diego Novaretti, ambos castigados por la Comisión Disciplinaria, la zaga esmeralda tiene que ser otra: “Tenemos muchos jóvenes, confío mucho en ellos, sé que lo harán perfectamente bien. Vamos a pensar bien la manera de jugarle al Puebla”, adelantó.

Burdisso y Elías son los siguientes en la lista de lastimados, jornadas atrás Germán Cano y Alexander Mejía estuvieron en ese sitio: “Es una desgracia”, repitió Yarbrough.

A pesar de las distintas bajas, León está obligado a rugir en casa si quiere mantenerse con vida en el torneo. La Liguilla luce lejos, pero todavía está al alcance: “Queremos ganar, no solo por nosotros, también por toda la gente que no está contenta con el equipo, no hemos jugado bien en el torneo. Los siguientes puntos son importantes, el panorama luce complicado, pero matemáticamente tenemos posibilidades”, recordó William.

El triunfo frente a Monarcas ayudó a levantar todavía más el ánimo del grupo: “Sabíamos de la importancia del juego, tenemos la espinita clavada porque no nos han salido las cosas en el campeonato”, dijo.

Yarbrough resaltó ese triunfo, luego de quedarse con un jugador menos, tras la expulsión de Nacho González: “Cuando vas 2-0 arriba y te echan a un jugador, obviamente el equipo rival va a salir a adelantar líneas, más por la situación en la que se encuentra Morelia, ellos buscaron goles, hicieron uno y nos complicaron al final, pero gracias a Dios tuvimos la concentración para sacar el resultado”, cerró.