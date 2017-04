Celebra Torrente un sufrido triunfo ante Puebla

Google Plus

(Foto: Agencias)

Un gran sabor de boca queda en Javier Torrente luego de que León haya derrotado a Puebla este sábado en el Nou Camp, y más sabiendo que no tenía centrales nominales y no contó con uno de sus hombres claves, como lo es Elías Hernández. Así lo dijo, fue complicado, pero celebra estar más que nunca estar en carrera rumbo a Liguilla.

“Era un partido complicado debido a la falta de centrales naturales que afrontamos, creo que jugamos muy bien el primer tiempo, hicimos desgaste y tuvimos situaciones claras, convertimos. El rival se vino encima y faltaron un poco las jerarquías, pero mantuvimos una defensa importante. Cuando Puebla tuvo una, apareció el arquero para tapar y es fundamental; un poco sufrido, pero se obtuvo el objetivo que era sumar de a tres, seguimos en carrera”, dijo en conferencia de prensa.

Tras reconocer que éste no fue el mejor partido de Carlos Peña, pues lo notó desconectado con su equipo, Javier Luis aplaudió la actuación de sus improvisados centrales, Juan Cornejo y Alexander Mejía, y es que dice que cumplieron con una labor no suya de gran manera: “Muy conforme, hicieron un gran partido, asumieron una responsabilidad que no es habitual en ellos y lo hicieron de gran manera. El equipo funcionó a pesar de las dificultades, trabajo la parte cuando no tenía la pelota y agradezco que hoy estemos en carrera”.

Finalmente el argentino explicó que el panorama se aclara luego de esta dura prueba, y es que para Chivas espera ya contar con Guillermo Burdisso tras su lesión y con Ignacio González, en esa intención de regresar al ‘Capo’ Mejía al centro de campo.

“Recuperamos a Nacho y probablemente podremos contar con Burdisso, así que el panorama que se viene es jugar con centrales naturales y poder regresar a Mejía a la mitad de la cancha. Fue un triunfo ajustado, pero hay que disfrutar”, cerró.