Molesta a Torrente alejarse de Liguilla

Foto: Agencias.

Después del empate 1-1 ante Chivas, resultado que pone en duda la clasificación del León a la Fiesta Grande, Javier Torrente terminó molesto, ya que consideró que el penal a favor del Rebaño no era; además, el empate deja a la Fiera dependiendo de resultados de otros rivales como Veracruz, Tigres, Pachuca y Morelia, al respecto, el director técnico Esmeralda comentó lo siguiente.

"El rival con poco se llevó ese penal que era fuera del área. Este tipo de partidos pequeños detalles los definen. Pudimos conseguir el empate, además nosotros pudimos hacer el partido que pensábamos y lamentablemente no pudimos conseguir el resultado. Estoy molesto porque con el triunfo teníamos más cerca la calificación".

Sin embargo, a pesar del panorama complicado de la Fiera para entrar a la Fiesta Grande, el pampero aseguró que mientras haya la oportunidad, el equipo no dejará de buscar ese objetivo. Torrente fue autocrítico y aseguró que durante el mal comienzo, los Panzas Verdes dejaron ir puntos importantes que ahorita tendrían al equipo con el boleto a la Liguilla en la mano.

La ausencia del Patrullero

Sobre no contar con Elías Hernández, el estratega dijo que "es un jugador que tiene una capacidad de desequilibrio muy importante, habíamos encontrado en él a nuestro delantero más importante, no tener a ese atacante nos limitó". Asimismo, Torrente aclaró que "el equipo tuvo infinidad de jugadores lesionados, muchos futbolistas que son importantes dentro de la estructura no pudieron hacer una buena pretemporada. Tomamos ritmo de competencia tarde, el equipo se encontró luego del resultado ante Tigres".