Mauro Boselli: "Tuvimos un mal inicio y eso se paga"

Foto: Agencias.

Después de un vertiginoso encuentro donde Chivas y Leon tuvieron varias oportunidades para inclinar el marcador a su favor, el capitán Esmeralda, Mauro Boselli, opinó sobre el penal que le dio la ventaja a Guadalajara y también dijo que, a final de cuentas, el empate fue el resultado más justo para ambas oncenas.

"Tuvimos varias chances como las tuvieron ellos. No he visto la jugada del penal, no sé si sí fue o no, en la cancha se vio que estaba afuera del área. Creo que hicimos un partido bueno, tuvimos varias situaciones de gol y creo que si hubiéramos ganado también habría sido justo".

Sobre las pocas probabilidades que tiene la Fiera de calificar a la Liguilla, el Matador aseguró que "la verdad es que no podemos pensar que perdimos la clasificación en este partido. Hicimos un inicio de torneo malo y eso lo pagas en este tipo de campeonatos. Ahora a pensar en ganar el siguiente partido, se tienen que dar varios partidos para que califiquemos, hay que tener esa esperanza pero sino se da hay que pensar en el siguiente torneo".

Boselli agregó que es complicado llegar a la Liguilla por la cantidad de resultados que se tienen que dar, pero aseguró que mientras la oportunidad exista el equipo la va a buscar.

Sobre las oportunidades de gol que tuvo en este partido, el capitán comentó que "tuve una en el primer tiempo que se me va afuera, otra de cabeza a la que no le puedo dar dirección y bueno, la tercera que creo que fue la más complicada. El futbol es así, a veces entran las más difíciles, pero lo importante es seguir haciendo goles y ayudar al equipo".