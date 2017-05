Desea Germán Cano quedarse en León

(Foto: Club León)

En León las cosas están inciertas, y no precisamente hablando de lo que respecta a su clasificación a la Fiesta Grande del Clausura 2017, sino de la situación contractual de varios jugadores. Uno de ellos es Germán Cano, quien tendrá que reportar con Pachuca al finalizar este semestre, aun con el deseo de seguir vistiendo la camiseta esmeralda el próximo torneo.

“La idea es poder quedarme acá, seguir triunfando en México porque tengo cosas que dar. Por el momento mi carrera no estará en Colombia. Me encantaría poder quedarme en León, creo que me siento muy bien, la gente y el trato es totalmente diferente, eso me ayuda mucho, pero las cosas marcan que tengo que ir a Pachuca a no ser que la dirigencia haga un esfuerzo y me quede”, dijo este martes.

En conferencia de prensa, el argentino también dejó en claro que su futuro está bastante incierto, y es que la directiva de la Fiera aún no le ha manifestado algún deseo de mantenerlo entre sus filas, sin embargo mostró agradecimiento por la oportunidad brindada en el que dice fue el peor momento de su carrera, así como con la afición, que siempre le ayudó mucho en el factor psicológico.

Finalmente, y hablando ya puntualmente de lo que se avecina para los Esmeraldas en la última jornada de la Liga, Cano recalcó que las esperanzas están vivas en el feudo verdiblanco, priorizando la victoria ante Cruz Azul en el Nou Camp y mostrando consciencia en que se tendrá que dar algunos otros resultados para que la Liguilla sea posible.

“El equipo está más firme que nunca, con muchas esperanzas de poder meternos. Obviamente que dependemos de varios resultados, pero tenemos que ganar nosotros y después que pase lo que tenga que pasar, pero siempre con las esperanzas de que se pueda clasificar. Ahora a tratar de poder ganar el sábado y esperar resultados, si no creo que terminamos dignamente”, concluyó.