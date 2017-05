Futuro de Burbano, en manos de directiva

Mostró autocrítica Darío Burbano este miércoles en conferencia de prensa, y es que sabiendo que no ha mostrado su mejor nivel, ya dejó su continuidad en manos de la directiva del León incluso teniendo un año más de contrato firmado. El colombiano habló ante los medios, donde también lamentó el semestre tan tenebroso que hicieron pasar las lesiones.

"En cierto punto tienen razón los aficionados, mi nivel no ha sido el mejor por las lesiones. Cuando mejor me siento y veo, llegan las lesiones, no he tenido mucha suerte, pero eso queda en manos de los directivos, me queda un año de contrato y mi idea es seguir, pero está en los directivos, a ver qué decisión se toma y luego acatarla", declaró.

Dejando en claro que aún no existen pláticas con los mandatarios esmeraldas para confirmar una posible continuidad o bien, hablar de un cambio de aires, Burbano resaltó estar contento en el bajío pero que de ser el partido ante Cruz Azul su último como panza verde, saldrá a jugarlo como una final.

Finalmente 'el Piri' se dijo consciente de la necesidad de 'la Máquina' en sacar puntos este sábado del Nou Camp, la misma que la Fiera, que estará buscando la Liguilla con una combinación de resultados y si no se da, la meta será lograrla el próximo semestre; además, aplaudió la renovación de Javier Torrente.

"Yo creo que siempre va a ser importante tener un entrenador que tiene dos torneos con el equipo, que se le dé la continuidad le viene bien al equipo, creo que la oportunidad se la merece. Todos siempre queremos más y si en este campeonato no se alcanzó el objetivo, la meta para el siguiente será eso. Esperemos se dé la continuidad del Profe y ya él tomará las cartas de lo que se requiere", cerró.