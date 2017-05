Acepta el Rifle Andrade que el equipo se va decepcionado

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Tras una temporada llena de más bajas que altas, León quedó eliminado de toda posibilidad de competir por el título de la Liga MX. La derrota por 1-2 ante Cruz Azul envió a los pupilos de Javier Torrente de vacaciones más pronto de lo planeado, situación que no dejó satisfechos a los jugadores Esemraldas. Andrés Andrade, medio campista leonés, aceptó que el equipo se va decepcionado por no haber conseguido el objetivo.

"Nos vamos como creo que también la gente de León se va, tristes y decepcionados de nosotros mismos por no haber conseguido la meta que es calificar a la Liguilla". Sobre cómo se dio el trámite del partido ante la Máquina, el Rifle aceptó que "fue más la desesperación que teníamos de saber que los resultados no se nos habían dado. A pesar de que tuvimos muchas ocasiones de gol, más que el rival, no pusimos concretar".

Sin embargo, el jugador cafetero aceptó que el descanso y estar con la familia le va a servir de mucho al equipo, pues "por todo lo que ha hecho en estas campañas León es algo merecido". El Rifle agregó que tienen que despejar la mente y evitar dejar ir tantos puntos al principio del torneo que los deje en una situación tan complicada para calificar como en esta temporada de Clausura 2017.

Sobre su desempeño personal, Andrade dijo que "puede ser bueno o malo, pero si yo no llego a una meta que es calificar y pelear finales, me voy triste. Jugué casi todos los minutos y tuve buenas participaciones pero no alcanzo".

Finalmente, el Rifle Andrade habló sobre su situación contractual, sobre lo que dijo que "aún tengo un año de contrato. Ya sabemos cómo se maneja el draft en el futbol mexicano. Aquí estoy contento", finalizo el colombiano.