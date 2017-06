Promete Lainez dar lo máximo por León

Google Plus

(Foto: Agencias)

Se acabaron las vacaciones. El equipo Esmeralda ya reportó en el Bajío y la pretemporada está más cerca que nunca en una época donde la Fiera llega envuelta en rumores de quiénes podrían llegar y salir del equipo. Lo único cierto, es que León inicia la pretemporada con la tranquilidad de saber que Luis Montes y William Yarbrough llegaron a un acuerdo contractual con la directiva y se mantendrán en el equipo. Por otro lado, Javier Torrente ya podrá contar con Mauro Lainez, refuerzo Verdiblanco que llega proveniente de Mineros de Zacatecas.

"La verdad que estoy muy contento por la oportunidad que me está dando el Club León, la voy a tomar con mucha responsabilidad y vamos a hacer las cosas bien mis compañeros y yo. Queremos regresar al León que era antes, al de los triunfos", comentó el juvenil Esmeralda en entrevista con el programa En línea con la Fiera. También, Mauro aseguró que su compromiso será entregar todo por la playera, pues el equipo y la afición se lo merecen.

Asimismo, el tabasqueño sabe lo apasionada que es la afición leonesa y pidió que "se me juzgue al empezar la temporada que yo me voy a romper el alma por los colores. Que me juzguen cuando vean mi trabajo en el terreno de juego". En cuanto a su estilo de juego, Lainez se describió como un jugador "rápido, habilidoso, vertical y encarador".

Finalmente, Mauro se dijo feliz de haber llegado a un equipo ganador como el León y aseguró que dará lo mejor de sí para buscar pelear un título con los Esmeraldas en el torneo que apenas comienza.