"León está completo", dice Torrente

(Foto: Club León)

Buen sabor de boca dejó en Javier Torrente la primera semana y media de trabajos físicos para el León, equipo que ya se prepara con miras al Apertura 2017. Siete refuerzos, cinco de ellos ya trabajaron al menos un par de días, como es el caso de Maxi Cerato y Álvaro Ramos; otro con lesión, Miguel Herrera Equihua, pero todo conformando un buen tiempo de trabajo en Pachuca, Hidalgo, que sirvió de mucho a ver del argentino.

“Fue positiva, la verdad que trabajaron muy bien. Fue muy bueno en intensidad, en todos los trabajos que se realizaron, pudimos hacer los estudios y estar juntos en la primera semana; ahora buscaremos darle más intensidad, profundizar los trabajos. Los jugadores que han llegado todos están a disposición, salvo Equihua que tiene un problema en la planta del pie, y eso nos viene bien, es distinto al semestre pasado que arrancamos con cinco o seis jugadores lesionados”, señaló.

Por otro lado, Torrente aclaró que, si no se presenta una posibilidad sorpresiva y que de verdad convenga para que alguno de sus jugadores salga al extranjero (puesto que a algún club de la Liga Mexicana ya no es posible), el plantel ya conformado será el que encare el Apertura 2017, es decir no habrá más incorporaciones.

Sigue Burbano

Finalmente el domador felino expresó que Hernán Darío Burbano está contemplado en su plantilla para enfrentar el próximo semestre, tomando en cuenta que era uno de los jugadores más señalados para que abandonara la institución. Javier explicó que si no se diera la propuesta de algún equipo foráneo, ‘el Piri’ estará compitiendo por un lugar en una zona que ya nota más que completa.

“Se está evaluando la posibilidad, están manejando distintas alternativas. En esa zona con Rifle, Lainez, Cerato, Elías y Burbano, estaríamos un poquito sobrecargados, entonces se vería con buenos ojos quizá tomar algún tipo de alternativas si es que llega un tipo de propuesta. Pero en caso de que no llegue, Burbano se quedará a competir con el resto y el que mejor esté, va a jugar”, cerró.