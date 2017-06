Álvaro Ramos: “Voy a competir conmigo mismo”

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Para Álvaro Ramos no habrá rivales en León. La competencia será el mismo, y es que el objetivo principal del delantero chileno es consolidarse en el futbol mexicano y hacer una carrera que lo ponga en los primeros planos internacionales; esto, de acuerdo a lo señalado este viernes en su presentación como refuerzo esmeralda.

"Me voy a entregar al cien por ciento, se me viene una oportunidad muy linda y voy a dar lo mejor de mí. Si me toca jugar uno, lo voy a hacer como si fueran 90. Me quiero esforzar para lograr cosas grandes con León, me siento muy contento", señaló el ariete.

Dejando en claro que podrá jugar junto a Mauro Boselli o bien, detrás de él, describiéndose como un jugador al que le gusta tirar bastantes diagonales, el llamado 'Chanchito' explicó que su rival en el bajío será el mismo, ya que buscará mostrar su mejor nivel futbolístico.

"Yo acá voy a competir conmigo mismo, quiero seguir avanzando y seguir creciendo como futbolista, pero las oportunidades se irán dando de poco. Si me toca jugar junto a Boselli, lo haré de la mejor forma y las oportunidades que tenga, voy a tratar de marcarlas. Daré lo mejor de mí", cerró.

Cabe señalar, finalmente, que Ramos en un delantero que ya ha tenido participación internacional con su Selección, al representar a la Selección Chilena en la edición pasada de la China Cup, que por cierto ganaron comandados por Juan Antonio Pizzi.