León, 'el último tren' para Herrera Equihua

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

En conferencia de prensa efectuada este viernes en el Estadio León, Miguel Herrera Equihua se mostró contento por recibir en La Fiera una gran oportunidad para tener minutos en la cancha y así repuntar su carrera, tras varios años de vestir la casaca del Pachuca.

“Es una gran oportunidad para mí. Después de salir de Pachuca me costó mucho porque no tuve la participación deseada; ahora es la mejor oportunidad de mi carrera, porque quiero renacer y es mi última oportunidad, así lo veo. Si no juego, será complicado que otro se fije en mí, así que estoy muy agradecido con León por la oportunidad que me da”.

El defensor proveniente de los Tuzos reconoció la importancia del Club León, al cual siempre respetó como adversario; por lo que, ahora que se enfundará en la playera Esmeralda, intentará sumar en el proyecto dirigido por Javier Torrente.

“Como rival siempre León es un rival a vencer, porque siempre está en los primeros lugares y ahora compartir vestidor con este gran grupo de jugadores es motivante, así que quiero aportar mi granito de arena”.

El michoacano llega a los Panzas Verdes a reforzar la zona defensiva y por ello, externó que entiende la relevancia de su posición: “Un equipo siempre es importante en la línea defensiva, se dice que una defensa gana campeonatos y así lo veo yo como defensa, así que voy a entregarme al máximo y dar lo mejor de mí para que siempre sea lo mejor”, finalizó.