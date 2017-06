Desea Piris repetir éxitos junto a Torrente

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Despúes de mucha incertidumbre que rodeaba el tema de la llegada de Iván Piris al Club León, por fin el futbolista reportó con los esmeraldas y lo hizo con mucha ilusión de conseguir cosas importantes, así señalado este viernes en su presentación como refuerzo verdiblanco, junto a hombres como Maxi Cerato, Miguel Herrera y Felipe Rodríguez, entre otros.

"La verdad que como todos saben no esperaba salir de Monterrey en el Draft, me hablaron para decirme que el León estaba interesado y yo estaba de luna de miel, así que me sorprendió un poco eso y nos tomamos el tiempo para decidir. Siempre muy agradecido con el Profe y al club por el interés que pusieron en mí, la verdad que llego con todas las ganas para poder conseguir algo importante", dijo Piris.

Todo el entorno que surgió cuando la noticia de que el paraguayo no quería llegar al conjunto esmeralda ya quedó aclarado, pues afirma que lo único que lo ataba a la duda de su llegada era por cuestiones personales que quedaron atrás, ahora Iván se enfoca de lleno a 'La Fiera'.

"La verdad que estuve leyendo cosas que nunca dije, fueron malentendidos. Yo la verdad sólo necesitaba unos días para decidir, porque tuve trabajo en Monterrey y mi familia estaba a gusto, así que no era una decisión fácil, porque era el cambio de vuelta a la ciudad, era nada más por eso. El mensaje es que me voy a entregar al cien por ciento, lo importante para uno es tener a la afición contenta", precisó Piris.

Piris fue convencido por el entrenador Javier Torrente, que lo dirigió en en el pasado y así cerrar el acuerdo para llegar a formar parte del plantel; así que se encuentra convencido de que se pueden lograr grandes cosas.

"Al Profe ya lo conozco desde hace tiempo, lo tuve en Cerro Porteño en Paraguay y fue clave para que pudiera venir aquí, me llamó y me habló muy bien de la ciudad y del equipo. La verdad es que nos fue muy bien en Paraguay cuando estuvimos juntos y eso seguramente se va a repetir aquí. Nosotros vamos a poner todo para conseguir cosas importantes y pelear el campeonato, a eso venimos; ya veremos lo que decida él, quién juega o quién no, pero seguramente estará el mejor", finalizó.